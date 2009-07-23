Турецький винищувач ледь не впав на грецький острів

Технічна поломка відбулася в середу на винищувачі F-16 ВПС Туреччини в небі над грецьким островом, аварії вдалося уникнути, повідомило у четвер грецьке державне телебачення. Турецький літак пролетів над островами Агатоніси і Фармаконіси на сході Егейського моря, що належать Греції. Над островом Фурні пілот повідомив про поломку. Грецькі і турецькі військові встановили зв`язок по спеціальній телефонній "гарячій лінії", створеній для таких випадків. Турецький пілот отримав дозвіл пролетіти над великим островом Ікарія, щоб повернутися на свою базу, повідомило ТБ. Посол Греції в Анкарі висловив протест у зв`язку з прольотами турецьких літаків над грецькими островами. За заявою Афін, подібні випадки останніми тижнями різко почастішали.

РІА "Новости"