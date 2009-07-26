Унікальні ліси палають на Корсиці

Більш як 5 тис. гектарів земель, зарослих чагарником і хвойними деревами, вже вигоріло внаслідок сильних пожеж на Корсиці.

Вогонь продовжує вирувати на півдні острова. Пожежа пройшла через кілька населених пунктів, знищивши понад 50 автомобілів і близько ста будинків, передає ІТАР-ТАРС.

Згідно з даним пожежно-рятувальної служби, в південній частині Корсики пожежа особливо активно поширюється на північний схід від Сартена. Горять унікальні, найкрасивіші ліси Корсики, що здобули їй славу "острова краси".

На Корсику перекинуто близько 70% всіх сил пожежно-рятувальної служби Франції. Пожежники задіюють усі засоби, зокрема вертольоти і літаки, щоб зупинити просування вогню до посилення вітру.

За підозрою в умисних підпалах на Корсиці затримано двох осіб. Як повідомив представник правоохоронних органів, жандарми затримали цих людей в Бастії, на півночі острова, завдяки інформації анонімного джерела.

Як повідомляв УНІАН , через спеку пожежі вирують в Іспанії, Франції, Греції й на італійському острові Сардінія. Жертвами лісових пожеж в Європі вже стали 8 чоловік.