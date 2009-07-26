Поліція підозрює лікаря Джексона в знищенні доказів

Лікар Майкла Джексона - доктор Конрад Мюррей - знищив, за однією з версій поліції, ключові докази, які вказують на його причетність до загибелі "короля поп-музики". Про це з посиланням на джерела в поліції Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) повідомляє лондонська газета Daily Star.

Детективи з`ясували, що за три години до смерті співака його лікар попросив двох жінок - ймовірно своїх помічниць - відвезти з будинку якісь документи і речі. Вони протягом 30 хвилин ретельно перебирали вміст п`яти коробок, в яких зберігалася вся інформація про хвороби і лікування Джексона, а потім залишили будинок.

В день смерті знаменитості - 25 червня - вони прибули до Х`юстону (штат Техас) близько 09:30 за місцевим часом. Близько 12:30 хтось повідомив в службу порятунку про те, що Джексон потребує термінової допомоги. Медики констатували, що співак помер до того, як вони приїхали.

Зараз слідчі збираються допитати помічниць Мюррея, щоб дізнатися, які саме документи могли бути знищені. Поліція також з`ясовує скільки часу пройшло між моментом смерті Джексона і приїздом швидкої допомоги.

На даний момент слідчі не сумніваються в тому, що лікуючий лікар знаменитого співака позбавлявся доказів. Питання полягає в тому, коли саме він це робив - після смерті "короля поп-музики" чи поки той знаходився при смерті.

Поліція Лос-Анджелеса схильна розглядати раптову смерть Майкла Джексона як "ненавмисне вбивство". При цьому головним підозрюваним називається особистий лікар Джексона - Конрад Мюррей. Вважається, що серце у Джексона зупинилося після того, як Мюррей дав йому сильний знеболюючий засіб "Пропофол".

Newsru