Медведєв: навіщо НАТО держава, у якої стільки проблем?

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що тільки після референдуму можуть з`явитися легітимні підстави для вступу України в НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю російському каналу НТВ.

«Наша позиція проста: ми не вважаємо правильним затягувати ті або інші держави до військово-політичних альянсів попри волю їхніх народів. Що стосується України, тут все гранично просто – проведіть референдум. Якщо народ висловлюється за присутність у тому або іншому військово-політичному союзі, тоді будуть хоча б легітимні підстави, є інші проблеми, але будуть хоча б легітимні підстави», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Щодо вступу Грузії в НАТО Президент РФ зазначив, що виникає питання до самого Північноатлантичного альянсу: «Навіщо НАТО держава, в якої така кількість проблем?».

«Наскільки я розумію, останнім часом усвідомлення того, що обидві ці поважані держави (Україна й Грузія) ще не готові до того, щоб ухвалити такого роду рішення, й сам Альянс не готовий для того, щоб ввібрати їх, воно все-таки приходить. Зрештою ми на ці процеси не впливаємо, але відкрито висловлюємо свою позицію. І я вважаю, що це чесна позиція», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що Росія й США розходяться в поглядах у питанні залучення держав до тих або інших міжнародних військових блоків.

Також він зазначив, що відносини Росії з Грузією - це складніше питання, ніж відносини з Україною.

«У нас зараз немає дипломатичних відносин із Грузією, і це результат тієї агресії, яку було здійснено минулого року режимом СААКАШВІЛІ. Іншими словами, міждержавні відносини практично відсутні», - підкреслив він.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що в Росії є давнє й дуже тепле ставлення до грузинського народу, «з яким ми, як то кажуть, пройшли вогонь, воду й мідні труби».

«Ми хотіли б мати ці відносини в найвищому сенсі цього слова... Режими, подібні СААКАШВІЛІ, вони приходять і йдуть, а почуття між народами залишаються. І я впевнений, що через якийсь час наші відносини будуть відновлені на новій основі з урахуванням тих реалій, які склалися, й з урахуванням тих трагічних сторінок, які ці відносини пройшли за останній час», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що Росія «без будь-яких ревнощів дивиться на те, як інші держави вибудовують свої відносини з нашими партнерами по міжнародному співтовариству, зокрема такими важливими, як Сполучені Штати Америки».