Обама хоче помиритися з поліцейським за кухлем пива

Президент США Барак Обама намагається погасити наростаючу хвилю обурення, що піднялася в американської поліції після його коментаря щодо інциденту з чорношкірим професором Гарвардського університету Луісом Гейтсом, якого затримав білий поліцейський за грубі висловлювання на адресу поліції. Як повідомив телеканал Fox News, президент США запросив професора та поліцейського, який його затримав, помиритися за кухлем пива. Така зустріч може відбутися на початку тижня. "Президент запросив їх "на пиво" у п`ятницю увечері, поговоривши з кожним по телефону. Поки не ясно, де ця зустріч може відбутися, проте пройде вона найближчими днями... Ми сподіваємося, що зможемо створити передумови для діалогу і налагодити комунікацію між суспільством і поліцією", - сказав офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс в інтерв`ю Fox News. Шістнадцятого липня увечері Гейтс повернувся додому, але не зміг відкрити вхідні двері ключем. Після того, як професор протягом кількох хвилин пробував відкрити замок, він спробував увійти через "чорний хід". Оскільки на вулиці стемніло, то така активність викликала підозри у сусідів, які не впізнали професора і викликали поліцію. Патрульний сержант Джеймс Кроулі попросив професора пред`явити документи, проте у відповідь почув лайку і звинувачення в расизмі. Поліції нічого не залишалося, як затримати професора, який розбушувався. Пізніше, після встановлення особи, професор був з вибаченнями відпущений. Сержант Кроулі заявляв, що діяв строго за інструкцією. Пізніше Барак Обама під час прес-конференції назвав вчинок сержанта дурним. Деякі ЗМІ називають професора Гейтса приятелем Обами. Поліція сприйняла слова президента хворобливо: кілька громадських і професійних союзів поліцейських заявили, що така оцінка була недоречною. Представники поліції Кембріджа сказали, що ніколи не допускали расових упереджень, і заява голови держави для них образлива вдвічі.

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