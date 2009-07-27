Кількість загиблих на півдні Японії за добу досягла 19 осіб
09:55, 27 липня 2009Світ
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...через зсуви ґрунту і повені
Кількість загиблих через зсуви ґрунту і повені на півдні Японії за останню добу досягла 19 осіб.
Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на національне метеорологічне управління, у префектурах Фукуока, Ямагуті і Сага тривають сильні зливи, які минулого тижня вже спричинили потужні зсуви ґрунту, що призвело до численних жертв і серйозних руйнувань.
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