Кількість загиблих на півдні Японії за добу досягла 19 осіб

Кількість загиблих через зсуви ґрунту і повені на півдні Японії за останню добу досягла 19 осіб.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на національне метеорологічне управління, у префектурах Фукуока, Ямагуті і Сага тривають сильні зливи, які минулого тижня вже спричинили потужні зсуви ґрунту, що призвело до численних жертв і серйозних руйнувань.