Митний союз на кілька років відкидає РФ, Білорусь і Казахстан від СОТ

Створення Митного союзу на кілька років відкидає Росію, Білорусь і Казахстан від вступу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це сьогодні в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» сказав глава представництва Європейської комісії в Росії Марк ФРАНКО.

«Сценарій, який всі мали на увазі, – Росія вступить до СОТ, Казахстан вступить до СОТ, потім Білорусь, а потім буде створено Митний союз. Рішення спочатку створити Митний союз приєднання країн до СОТ окремо або колективно відкидає на декілька років», - сказав М.ФРАНКО.

Він зазначив, що Росія і Казахстан досить далеко просунулися у процесі вступу до СОТ, а Білорусі потрібно більше часу для приведення свого законодавства відповідно до вимог СОТ.

М.ФРАНКО підкреслив, що йому складно зрозуміти логіку такого рішення керівництва РФ, Білорусі та Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Росія, Білорусь і Казахстан на 95% узгодили умови створення Митного союзу.

Того ж дня В.ПУТІН на засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС із посиланням на спільну заяву глав урядів трьох країн повідомив, що Росія, Білорусь і Казахстан має намір вступити до Світової організації торгівлі як єдина митна територія.

10 липня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що вважає "простішим і реалістичнішим" самостійний вступ РФ до СОТ.