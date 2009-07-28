Обама хоче «тихо відпочити» в компанії дружини і спецслужб

Президент США Барак Обама проведе відпустку на тихій фермі на острові Мартас-Він`ярд (штат Массачусетс) в компанії дружини, дітей, співробітників спецслужб і помічників, пише у понеділок місцева газета Vineyard Gazette. За даними видання, Барак і Мішель Обама знімуть наприкінці серпня на тиждень живописну ферму Blue Heron Farm з яблуневим садом, басейном, полем для гольфу, баскетбольним майданчиком, причалом для човнів і домашнім кінотеатром. "За непідтвердженими даними, перша леді Мішель Обама і діти Саша і Малія можуть приїхати на Мартас-Він`ярд небагато раніше... а президент потім приєднається до них для тихого сімейного відпочинку", - повідомляє видання. Вартість відпустки першої сім`ї США не розголошується, проте, за даними газети, вартість оренди подібної ферми коливається між 35 і 50 тисячами доларів на тиждень.

Попри повідомлення ЗМІ, про те, що Обама має намір тиждень відпочити на острові, прес-служба Білого дому про місце відпочинку голови держави говорити відмовляється, зауважують РІА новості.