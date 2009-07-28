Російських дітей хочуть зробити невиїзними через «свинячий грип»

Головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО пропонує заборонити всі виїзди організованих груп дітей за кордон у зв`язку з розповсюдженням у світі грипу A/H1N1.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

«З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя громадян РФ, недопущення завезення й розповсюдження випадків пандемічного грипу серед населення, з урахуванням несприятливого прогнозу епідеміологічної ситуації, Г.ОНИЩЕНКО запропонував керівникам органів виконавчої влади суб`єктів РФ вжити заходів з недопущення виїзду організованих груп дітей за кордон до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Росспоживнагляд дав вказівки своїм підрозділам у регіонах взяти під суворий контроль тих, хто повертаються з-за кордону у складі організованих груп дітей, забезпечити проведення медогляду, встановити спостереження на термін інкубаційного періоду.

«У разі виявлення ознак гострих респіраторних інфекцій під час санітарно-карантинного контролю у дітей, які прибули з-за кордону у складі організованих груп, вживати заходів з ізоляції всіх членів групи до одержання результатів лабораторного дослідження», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 27 липня в Росії кількість хворих на грип A/H1N1 зросла до 28 осіб.

Також учора Г.ОНИЩЕНКО повідомив, що у зв`язку з розповсюдженням нового грипу заборонив виїзд дитячих груп до Великої Британії.