Росія запропонувала НАТО поділити світ на сфери відповідальності

Міністр оборони РФ Сергій Іванов запропонував розмежувати сфери відповідальності між членами НАТО і Організацією Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для реагування на кризові ситуації в світі. Про це він заявив у Москві на першому форумі національних ЗМІ країн СНД і Балтії.

На думку Іванова, існують всі передумови для створення механізму взаємодії між ОДКБ і НАТО. Для цього "треба лише забути про подвійні стандарти" і співробітничати на принципах рівноправ`я і взаємної вигоди, наголосив міністр.

Лента.ру