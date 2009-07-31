Саакашвілі задоволений рівнем підготовки грузинської армії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі задоволений рівнем підготовки грузинських військових, повідомляє агентство "Новини-Грузія". "Наша країна пережила війну з Росією, має армію і стоїть на ногах", - заявив Саакашвілі на закритті навчань "Щит 2009", які протягом двох тижнів проходили на полігоні Орфоло на півдні Грузії.

"Їх (Росії) головне стратегічне завдання було знищення наших збройних сил. Вони не тільки це завдання не виконали... Я бачу сьогодні, що порив нашої армії і рівень знань вищі, ніж будь-коли, - сказав Саакашвілі... - Що найголовніше, це серйозне врахування бойового досвіду, який ми всі одержали минулого року".

Президент провів нараду з командувачами бригад.

Задоволення проведеними навчаннями висловили депутати парламенту. Як заявив у розмові з журналістами голова Комітету міжнародних відносин Акакі Мінашвілі, грузинська армія може вважатися найбільш боєздатною армією в регіоні.

Навчання з метою "вдосконалення оборонних операцій" почалися 13 липня, ними керував начальник Об`єднаного штабу країни Деві Чанкотадзе, уточнює “Грузія-Онлайн”. Сценарієм навчань було знищення супротивника, який вторгся з двох напрямів, і його тактичних запасів.

У навчаннях брали участь батальйон 11-ої піхотної бригади, танкова рота 3 піхотної бригади, взводи першої і другої артилерійської бригад, зенітний дивізіон, авіація, а також представники частин спеціального призначення.