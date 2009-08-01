Канада обіцяє зустріти російських десантників на Північному полюсі

Уряд Канади уважно стежить за планами висадки російських десантників на Північному полюсі наступного року, заявив канадський міністр оборони Пітер Маккей. Міністр не повідомив, що конкретно Канада має намір зробити у разі висадки російського десанта в Арктиці, проте зазначив, що уряд готовий до захисту державних кордонів.

"Будь-яка країна, яка наближається до повітряного простору або території Канади, буде зустрінута канадцями", - наводить слова П.Маккея РосБізнесКонсалтинг з посиланням на канадську телекомпанію CTV.

Нагадаємо, що 28 липня ц.р. головнокомандувач Повітряно-десантними військами Росії генерал-лейтенант Володимир Шаманов повідомив журналістам, що російські десантники в квітні 2010 р. планують провести висадку на Північному полюсі. За словами В.Шаманова, ця висадка буде приурочена до 60-річчя першого десантування на Північний полюс. "Ми не збираємося нічим брязкати, просто мирно відвідаємо Північний полюс", - зауважив генерал-лейтенант.