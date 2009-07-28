Російські десантники планують висадку на Північний полюс

Російські десантники в квітні 2010 р. планують провести висадку на Північному полюсі. Про це повідомив журналістам головнокомандуючий Повітряно-десантних військ Росії генерал-лейтенант Володимир Шаманов. Він додав, що ця висадка буде приурочена до 60-річчя першого десантування на Північний полюс.

"Сьогодні, коли в Росії постає питання захисту національних інтересів на північному напрямі, ми спільно з Артуром Чилінгаровим (спецпредставник президента РФ з питань міжнародної співпраці в Арктиці й Антарктиці) організували робочу група з підготовки святкування цієї ювілейної дати", - сказав В.Шаманов, уточнивши, що планується висадка особового складу військовослужбовців і десантування вантажів.

Утім, за його словами, це мирна демілітаризована місія. "Ми не збираємося нічим брязкати, просто мирно відвідаємо Північний полюс", - цитує РосБізнесКонсалтинг.