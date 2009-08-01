Путін пішов на дно Байкалу

На озері Байкал прем`єр-міністр РФ Володимир Путін бере участь у спуску на глибину 1400 метрів на глибоководному апараті "Мир", за допомогою якого учені досліджують глибини найбільшого на землі прісного озера. Сьогодні він прибув на судно спеціального призначення "Метрополь", яке стоїть за два кілометри від берега.

Директор Інституту океанології Роберт Нігматулін відзначив, що Байкал - це унікальне явище, глибина озера така, що воно може розглядатися як частинка океану. Нігматулін розповів про історію занурень, а також про виконувані під час цього роботи.

Він відзначив, що "на дні озера існують місця, з яких сочилася нафта". Іноді це виявляється у вигляді плям на поверхні озера, проте "це нормальне явище і Байкал ці плями благополучно переварює", сказав Нігматулін.

Перед зануренням Путін розписався в журналі занурень, поставивши підпис напроти свого прізвища, а також підписав стаканчик, який прив`язують зовні апарату. "Привіт Байкал", - написав прем`єр, поставивши підпис і число.

Планується, що занурення займе три години. За цей час апарат з прем`єр-міністром на борту опуститься на глибину близько 1400 метрів. Сам спуск займе близько години, а потім глибоководний апарат "Мир" пройде уздовж розлому Обручева, після чого підніметься на поверхню.

Полит.ру