У Пакистані живцем спалили шістьох християн

У Пакистані в результаті зіткнень між мусульманською і християнською громадами були живцем спалені шестеро християн, зокрема чотири жінки.

Як повідомляє Reuters, у місті Годжра рано вранці почалися зіткнення і перестрілки через поширені повідомлення, що християни осквернили Коран.

Міністерство охорони здоров`я країни вважає, що чутки було поширено екстремістами з метою організації безпорядків і закликало членів громад до спокою.