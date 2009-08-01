У Пакистані живцем спалили шістьох християн
18:58, 01 серпня 2009Світ
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Четверо - жінки
У Пакистані в результаті зіткнень між мусульманською і християнською громадами були живцем спалені шестеро християн, зокрема чотири жінки.
Як повідомляє Reuters, у місті Годжра рано вранці почалися зіткнення і перестрілки через поширені повідомлення, що християни осквернили Коран.
Міністерство охорони здоров`я країни вважає, що чутки було поширено екстремістами з метою організації безпорядків і закликало членів громад до спокою.
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