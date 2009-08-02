Новий генсек НАТО прагне змінити стратегію Альянсу
Неофіційна інформація
Одним з пріоритетів у роботі нового генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена стане розробка нової стратегічної концепції Північноатлантичного альянсу, повідомило РІА “Новости” джерело в штаб-квартирі НАТО.
За його словами, новий концепт стратегії НАТО, який замінить колишній, прийнятий 1999 року, як очікується, буде схвалений наприкінці 2010 - початку 2011 року.
Расмуссен, зі свого боку, вже повідомив, що розробку концепції супроводжуватимуть "публічні консультації", зокрема через інтернет-сайт НАТО.
Офіційний представник НАТО Джеймс Аппатурай відмовився раніше робити прогноз щодо політичних пріоритетів нового керівника, повідомивши, що Расмуссен має намір зробити НАТО "якомога більш транспарентним".
56-річний данець Расмуссен став 12-м генсеком НАТО, він змінив голландця Яапа де Хооп Схеффера.
Свій перший робочий день у штаб-квартирі НАТО, Расмуссен, який вступив на посаду напередодні, проведе у понеділок, 3 серпня.
Цього ж дня відбудеться його перша прес-конференція на новій посаді.