Україна тримає курс на НАТО

Т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ запевнив нового Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА у незмінності курсу України на досягнення критеріїв членства в Альянсі в рамках реалізації першої Річної національної програми Україна-НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йдеться у листі В.ХАНДОГІЯ до А.РАСМУССЕНА у зв’язку з початком його діяльності на посаді Генсека Альянсу.

В.ХАНДОГІЙ також висловив надію на активну підтримку Генеральним секретарем євроатлантичних прагнень України.

Як повідомляв УНІАН, А.РАСМУССЕН вступив на посаду генерального секретаря НАТО 1 серпня, змiнивши Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА.

3 серпня на своїй першій прес-конференції новий Генсек озвучив пріоритетні напрями подальшої діяльності організації. Серед них – допомога Афганістану, розвиток відносин між НАТО та Росією, співпраця з країнами Середземноморського діалогу та Стамбульської ініціативи співпраці, перегляд присутності сил НАТО в Косово, а також розробка нової Стратегічної концепції Альянсу.

Також А.РАСМУССЕН заявив, що Україна i Грузія стануть членами НАТО лише після досягнення необхідних стандартів.