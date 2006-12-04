Грузія подасть до суду на Росію

Грузинське міністерство юстиції має намір направити до Суду з прав людини позов проти Росії за порушення прав грузинів, депортованих з території РФ, повідомляє "Грузія-Online". За інформацією консула республіки в Москві Зураба Патарадзе, до затриманих застосовувалися тортури.

На даний час фактами переслідування грузинів у Росії займається спеціальна комісія грузинського парламенту. Зокрема, вдова громадянина республіки Тенгіза Тогонідзе, який помер після утримання в спецприймальнику, стверджує, що її чоловікові відмовляли у медичній допомозі, а також катували електрошоком.

2 грудня ЗМІ повідомили про смерть біженки з Абхазії Манани Джабелія, що також перебувала в спецприймальнику для іноземних громадян. Вона померла вже після того, як Московський міський суд відмінив рішення про її депортацію, підтвердивши, що в Москві вона знаходилася на законних підставах, пише "Новая газета".

За попередніми даними, причиною її смерті стала гостра серцева недостатність. Правоохоронні органи проводять перевірку цього випадку, повідомляє ІА "Новости-Грузия". Тим часом, перевірка, яку провела прокуратура Санкт-Петербурга за фактом смерті Тогонідзе, порушень закону не виявила.

Раніше офіційний представник Федеральної міграційної служби РФ Костянтин Полторанін заявив, що умови утримання грузин, які чекають депортації, "кращі, ніж у в`язниці".

Нагадаємо, що російські силові відомства активізували пошук нелегальних іммігрантів з Грузії, а також перевірку комерційних структур, що належать грузинам, на початку жовтня, після того, як у Тбілісі за підозрою в шпигунстві були затримані кілька російських військових.

Військових звільнили за декілька днів, проте масові депортації грузинів з Росії продовжилися. В кінці жовтня прем`єр-міністр Грузії Зураб Ногаїделі заявив, що "за останній місяць більше тисячі грузинів були депортовані або були змушені втікати з Росії".

Лента.ру