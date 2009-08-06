Уряд Південної Осетії очолив російський бізнесмен

Президент невизнаної республіки Південної Осетії Едуард Кокойти підписав указ про призначення головою уряду гендиректора челябінської будівельної фірми "Вермикуліт" Вадима Бровцева.

Раніше парламент ПО схвалив його кандидатуру. Як заявив Е.Кокойти, він повністю підтримуватиме дії нового голови уряду. "Я запропонував прем`єр-міністрові ознайомитися з усіма членами уряду і протягом трьох тижнів підготувати свої пропозиції щодо формування нового апарату уряду... Я також готовий передати новому прем`єрові частину повноважень, які зараз є у мене як у голови президії уряду", - зазначив він.

Напередодні президент Південної Осетії Е.Кокойти підписав указ про звільнення з посади попереднього голови уряду за станом здоров`я, нагадує РосБізнесКонсалтинг.