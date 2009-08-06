Уряд Південної Осетії очолив російський бізнесмен
02:15, 06 серпня 2009Світ
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Президент обіцяв йому частину повноважень
|Вадим Бровцев
Раніше парламент ПО схвалив його кандидатуру. Як заявив Е.Кокойти, він повністю підтримуватиме дії нового голови уряду. "Я запропонував прем`єр-міністрові ознайомитися з усіма членами уряду і протягом трьох тижнів підготувати свої пропозиції щодо формування нового апарату уряду... Я також готовий передати новому прем`єрові частину повноважень, які зараз є у мене як у голови президії уряду", - зазначив він.
Напередодні президент Південної Осетії Е.Кокойти підписав указ про звільнення з посади попереднього голови уряду за станом здоров`я, нагадує РосБізнесКонсалтинг.
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