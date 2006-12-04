Великобританія заощадить на кожній п`ятій ядерній боєголовці

Ядерний арсенал Великобританії буде оновлений. Як заявив сьогодні прем`єр-міністр Великобританії Тони Блер, ядерний арсенал країни в XXI столітті залишиться "на рівні". Також, за його словами, кабінет міністрів має намір замінити атомні підводні човни, що нині перебувають на озброєнні, новими АПЛ.

Водночас прем`єр повідомив про плани скоротити на 20% кількість ядерних боєголовок на озброєнні. За словами Т.Блера, їх кількість не перевищить 160, а кількість підводних човнів може бути скорочена з 4 до 3, передає Reuters. Таким чином, будуть також враховані думки багатьох представників лейбористської партії, які протестують проти витрат мільярдів фунтів-стерлінгів на створення нової ядерної системи в країні. Натомість Т.Блер повідомив, що Лондон має намір продовжувати використовувати на озброєнні американські ракети Trident D5.

Прем`єр-міністр заявив, що оновлення і вдосконалення британського ядерного потенціалу є стримуючим засобом в умовах непередбаченої загрози, зокрема терористичної, а також тієї, що походить від так званих "держав-ізгоїв".

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