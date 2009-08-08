Німці вимагають скасувати спеціальний податок на каву

Німецькі кавові лобісти з об`єднання Coffee Hunting подали петицію до Бундестагу з вимогою скасувати існуючий в Німеччині спеціальний податок на каву. Підписи під масовим зверненням збиратимуться до 25 серпня, повідомляє інтернет-видання RP-online.

Як наголошується, досі в Німеччині з кожного кілограма обсмажених кавових зерен стягується 2,19 євро податків. До цього треба також додати семипроцентний податок на додану вартість, тож сума податків інколи перевищує закупівельну вартість.

За словами представників Coffee Hunting, це "подвійне оподаткування" значно знижує конкурентоспроможність німецьких підприємств, зайнятих торгівлею кави, проти іноземних компаній як на внутрішньому, так і на європейському ринках.

Податок на каву був введений після Другої світової війни. Тоді кава вважалася рідкісним і дорогим напоєм, а "кавовий податок" до певної міри був податком на розкіш. Відтоді ситуація на ринку змінилася: наприклад, схожий податок на чай був скасований 1993 року.

Нині, крім Німеччини, податок на каву також діє в Бельгії та Данії, проте там його ставка значно нижча. Скасування податку і зниження цін може, на думку представників Coffee Hunting, додатково стимулювати попит і пожвавити економіку не тільки у ФРН, але в країнах – виробниках кави.

Утім, майбутнє кавового податку поки не визначена, перш за все, тому, що він забезпечує чималі надходження до бюджету. Кава є в Німеччині справжнім культом. Щороку німці випивають в середньому 148 літрів на особу. Головними споживачами кави традиційно вважаються лікарі, журналісти, поліцейські та студенти. Більше кави п`ють тільки у Фінляндії.

Лента.ру