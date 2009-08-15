Потужний вибух біля штаб-квартири НАТО в Кабулі: близько сотні постраждалих

Кількість жертв теракту, який стався у суботу вранці біля головного в`їзду на територію військової бази ISAF в афганській столиці, зросла до сімох: кілька постраждалих померли у шпиталях, куди їх доправили машинами "швидкої допомоги". Кількість потерпілих збільшилася до 91, повідомив РІА "Новости" представник управління парламентських і громадських зв`язків Міноборони Афганістану Гулям Хазрат Хосейні.

За його словами, серед поранених - представниця провінції Нурістан в нижній палаті афганського парламенту пані Хва Алем Нурістані, а також четверо військовослужбовців афганської національної армії. Більшість потерпілих в результаті теракту - мирні жителі, повідомив Хосейні, зауваживши, що дані про жертви та поранених в теракті - не остаточні.

У суботу вранці смертник в замінованому автомобілі "Тойота-лендкрузер" вчинив вибух біля воріт штабу ISAF, неподалік студії "Афган-фільм", міністерства транспорту Ісламської Республіки. Це - район Кабула, який добре охороняється, там серед іншого розташовані штаб-квартира НАТО, посольство США і президентський палац. За даними прес-секретаря талібів, які взяли на себе відповідальність за теракт, Забіулли Моджахеда, в замінованому автомобілі було півтонни тротилу.