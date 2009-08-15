Землетрус стався на півдні Мексики

Землетрус магнітудою 5,3 стався в суботу на півдні Мексики, повідомляє з посиланням на геологічну службу США агентство Ассошіейтед Прес.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 10 кілометрів від прибережного міста Арселія.

Підземні поштовхи відчувалися за 170 кілометрах від столиці країни Мехіко, зазначає агентство.

Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.