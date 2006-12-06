Новий глава оборони Естонії оголосив Росію загрозою №1

Новий командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Антс Лаанеотс, якого призначили на цей пост 5 грудня, у своєму першому інтерв`ю заявив, що бачить у Росії головну загрозу безпеці республіки.

"М`яко кажучи, нашим сусідом є недружня держава. І відносини з Росією є найбільшою проблемою забезпечення нашої безпеки", - заявив генерал в інтерв`ю, яке публікує в середу естонська газета Eesti Paevaleht. Для нейтралізації "російської загрози", вважає він, Талліну слід робити ставку на збройні сили НАТО і участь в місіях альянсу, передає ІТАР-ТАРС.

"У цьому ми досягли значного успіху. Другою обставиною є здатність до самооборони. Це означає адекватні дії, як у разі стихійних лих, терористичної загрози, так і у разі небезпеки війни. Ми є прикордонною державою НАТО і ЄС, ситуацію з безпекою якої не можна порівняти з ситуацією в Бельгії або Данії", - заявив Лаанеотс.

Крім того, за словами генерала, "якщо в нашому регіоні спалахне будь-яка криза, ми повинні створити систему підтримки силам, які направить нам на допомогу НАТО".

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