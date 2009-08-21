США привітали Афганістан з успішними виборами

США вітають Афганістан з успішним проведенням демократичних виборів, які пройшли в країні у четвер, зазначається в переданій РІА "Новости" заяві посольства США в Кабулі.

"Американський народ вітає народ Афганістану після закінчення дня виборів з історичною національною подією - проведенням перших демократичних виборів президента і регіональних виборів, - ідеться в документі... - Разом з світовою спільнотою, ми чекаємо найближчими днями оголошення Незалежною виборчою комісією офіційних результатів виборів".

В Афганістані у четвер з сьомої ранку і до п`ятої вечора був відкритий 6621 виборчий центр. Посвідчення виборців мають близько 17 мільйонів жителів Ісламської Республіки. Всього, за даними ООН, в Афганістані можуть проживати 25-26 мільйонів осіб.

Основними претендентами на президентську посаду в Афганістані є чинний голова держави Хамід Карзай і колишній глава МЗС країни доктор Абдулла Абдулла. Дещо меншу популярність електорату мають депутат афганського парламенту Рамазан Башардуст і колишній глава Мінфіну Ашраф Гані Ахмадзай.