В Афганістані оголосили про перемогу Карзая

Президент Афганістану Хамід КАРЗАЙ отримав більшість голосів на президентських виборах, що пройшли напередодні, повідомив керівник передвиборного штабу глави держави, передає ІТАР-ТАСС. За його словами, другого туру голосування не буде.

Проте, за даними агентства "Паджвок Афган ньюс", два основних суперники на президентських виборах, що пройшли у четвер в Афганістані, - Х.КАРЗАЙ, який балотується на другий термін, і його головний опонент, колишній глава МЗС Абдулла АБДУЛЛА - набирають приблизно однакову кількість голосів.

Х.КАРЗАЙ набирає більшість у південних і східних провінціях, А.АБДУЛЛА лідирує у виборчих округах на північ від Кабула. Щодо західних регіонів і, насамперед, великої провінції Герат, підсумки виборів в якій можуть істотно вплинути на результат голосування і визначити долю другого туру, то дані по цих округах поки не оприлюднюють.

У найближчі години вже можуть стати відомими попередні підсумки виборів, а також явка виборців.

Як заявив після закінчення виборів, коли було знято мораторій на інформацію про акти насильства під час голосування, президент Х.КАРЗАЙ, минулого четверга було здійснено понад 140 атак у 15 провінціях, жертвами яких стали 26 осіб.

Остаточних підсумків виборів слід чекати не раніше 3 вересня.