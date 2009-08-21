В Афганістані оголосили про перемогу Карзая
Другого туру голосування не буде
Президент Афганістану Хамід КАРЗАЙ отримав більшість голосів на президентських виборах, що пройшли напередодні, повідомив керівник передвиборного штабу глави держави, передає ІТАР-ТАСС. За його словами, другого туру голосування не буде.
Проте, за даними агентства "Паджвок Афган ньюс", два основних суперники на президентських виборах, що пройшли у четвер в Афганістані, - Х.КАРЗАЙ, який балотується на другий термін, і його головний опонент, колишній глава МЗС Абдулла АБДУЛЛА - набирають приблизно однакову кількість голосів.
Х.КАРЗАЙ набирає більшість у південних і східних провінціях, А.АБДУЛЛА лідирує у виборчих округах на північ від Кабула. Щодо західних регіонів і, насамперед, великої провінції Герат, підсумки виборів в якій можуть істотно вплинути на результат голосування і визначити долю другого туру, то дані по цих округах поки не оприлюднюють.
У найближчі години вже можуть стати відомими попередні підсумки виборів, а також явка виборців.
Як заявив після закінчення виборів, коли було знято мораторій на інформацію про акти насильства під час голосування, президент Х.КАРЗАЙ, минулого четверга було здійснено понад 140 атак у 15 провінціях, жертвами яких стали 26 осіб.
Остаточних підсумків виборів слід чекати не раніше 3 вересня.