Влада Японії просить громадян купити борг країни

Влада Японії почала нову рекламну кампанію – вона збирається розмістити на міських таксі заклик до громадян купувати борги країни. Це може допомогти японській економіці вийти з кризи, пише The Telegraph.

На рекламних плакатах буде зображений колишній телеведучий Юнко Кубо і текст «Урядові борги варто переглянути». Кожен японець зможе купити боргові зобов`язання країни приблизно за £65 . Влада також планує розмістити подібну рекламу в банках і на телебаченні.

Газета.ру