Путін привітав Тимошенко з Днем Незалежності
17:02, 21 серпня 2009Світ
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Усім українцям - щастя й благополуччя
Голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН привітав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з Днем Незалежності України і побажав їй і всім українцям щастя й благополуччя.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства Росії в Україні.
В.ПУТІН у своєму привітанні висловлює надію, що тісна спільна робота урядів обох країн сприятиме вирішенню практичних завдань двосторонньої співпраці і створенню сприятливої атмосфери для розвитку всього комплексу відносин між Росією й Україною.
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