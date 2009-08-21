Путін привітав Тимошенко з Днем Незалежності

Голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН привітав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з Днем Незалежності України і побажав їй і всім українцям щастя й благополуччя.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства Росії в Україні.

В.ПУТІН у своєму привітанні висловлює надію, що тісна спільна робота урядів обох країн сприятиме вирішенню практичних завдань двосторонньої співпраці і створенню сприятливої атмосфери для розвитку всього комплексу відносин між Росією й Україною.