Черномирдін залишається послом Росії в Україні

Віктор ЧЕРНОМИРДІН продовжує формально залишатися послом Росії в Україні.

Таку думку висловив перший заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій ДЕНІСОВ під час онлайн-інтерв`ю «Газете.Ru» .

За його словами, «мало хто знає, що разом з вірчою грамотою, де глава держави засвідчує, що на цього громадянина він поклав обов`язки свого посла, до неї додається відклична грамота, де йдеться, що попередній посол ним відкликається». «І оскільки нового посла Росією в Україну не прислано”, то, «хоча Віктор Степанович ЧЕРНОМИРДІН давно залишив Київ і на іншій роботі працює, формально він продовжує залишатися знаком того, що відносини між нашими країнами продовжують залишатися на найвищому рівні – рівні послів», - заявив А.ДЕНІСОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЧЕРНОМИРДІНА, який працював послом РФ в Україні з 2001 року, 11 червня було звільнено з посади і призначено радником Президента Росії.

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про призначення Михайла ЗУРАБОВА Надзвичайним і Повноважним Послом РФ в Україні.

11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ в своєму посланні Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ написав, що "в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною ухвалено рішення відкласти приїзд до України нашого нового посла. Конкретні терміни буде визначено пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин".