Словаччина заборонила в'їзд Президентові Угорщини
Найбільший інцидент в останні роки
Словаччина заборонила в`їзд Президентові Угорщини Ласло ШОЙОМУ.
Як передає ІТАР-ТАСС, рішення про це було ухвалено на урядовому рівні, повідомив сьогодні словацький прем`єр-міністр Роберт ФІЦО.
Л.ШОЙОМ планував прибути сьогодні ввечері з неофіційним візитом до міста Комарно (Південна Словаччина), де взяти участь в урочистій церемонії відкриття монумента Святого Штефана. Цей святий є небесним покровителем Угорської республіки і Угорського королівства, яке існувало до 1918 року і до складу якого входила Словаччина. Братиславська влада охарактеризувала плани будапештського лідера як провокацію.
Останнім часом відносини між Словаччиною і Угорщиною значно загострилися. Братислава і Будапешт звинувачують один одного в порушенні права численних словацької і угорської національних меншин на території сусідніх держав.
Сьогоднішнє рішення про заборону відвідати Комарно угорським президентом стало найбільшим інцидентом у відносинах в останні роки.