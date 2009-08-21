Словаччина заборонила в`їзд Президентові Угорщини Ласло ШОЙОМУ.

Як передає ІТАР-ТАСС, рішення про це було ухвалено на урядовому рівні, повідомив сьогодні словацький прем`єр-міністр Роберт ФІЦО.

Л.ШОЙОМ планував прибути сьогодні ввечері з неофіційним візитом до міста Комарно (Південна Словаччина), де взяти участь в урочистій церемонії відкриття монумента Святого Штефана. Цей святий є небесним покровителем Угорської республіки і Угорського королівства, яке існувало до 1918 року і до складу якого входила Словаччина. Братиславська влада охарактеризувала плани будапештського лідера як провокацію.

Останнім часом відносини між Словаччиною і Угорщиною значно загострилися. Братислава і Будапешт звинувачують один одного в порушенні права численних словацької і угорської національних меншин на території сусідніх держав.

Сьогоднішнє рішення про заборону відвідати Комарно угорським президентом стало найбільшим інцидентом у відносинах в останні роки.