Туркменія створить свій морський флот

Туркменія створить свій морський торговельний флот, який насамперед має бути присутній на Каспії, заявив у п`ятницю на засіданні туркменського уряду президент Гурбангули Бердимухамедов, слова якого наводить РІА “Новости” з посиланням на Туркменське телебачення.

"Чим швидше ми його (флот) створимо, тим більше прибутку одержуватиме наша держава", - сказав президент, доручивши кабінету міністрів опрацювати питання створення флоту і підготувати відповідні пропозиції.

Глава держави зазначив, що першим великотоннажним судном нового флоту стане нове судно "Сумбар" вантажопідйомністю 7 тисяч тонн, яке прибуло до каспійського порту Туркменбаши (колишній Красноводськ). Бердимухамедов додав, що до кінця цього року Туркменія одержить ще одне таке судно - "Хазар".

Президент 5 червня ц.р. підписав постанову, яка дозволяє управлінню "Туркменденіздеряєллари" (Туркменське морське і річкове пароплавство) укласти з російським ВАТ "Завод Красное Сормово" контракт на побудову та закупівлю двох суден для перевезення нафти і нафтопродуктів.

Вартість кожного з цих суден типу річка-море і вантажопідйомністю 7 тисяч тонн - 15,5 мільйона доларів, загальна сума контракту - 31 мільйон доларів.