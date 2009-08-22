У Москві затримано учасників мітингу до Дня російського прапора

Правоохоронні органи в Москві затримали дев`ять осіб на мітингу руху "Солідарність", приуроченого до дня російського прапора, повідомив РІА “Новости” представник ГУВС Москви. Вони затримані за "незаконне пікетування і провокаційні плакати".

Затримані організатор заходу Олександр Долголєв, якого звинувачують уперевищенні заявленої кількості учасників мітингу (більше 250 осіб), та вісім активістів "Солідарності".

"Підставою для їх затримання названа спроба незаконного пікетування, а також наявність на мітингу двох провокаційних плакатів, ніяк не пов`язаних з тематикою мітингу", - сказав представник ГУВС Москви.

Представник прес-служби руху "Солідарність" Ольга Шоріна повідомила РІА “Новости”, що затримання відбулися після санкціонованого московськими властями проходження. "Акція вібдувалася на перетині Нового Арбата і Садового кільця", - сказала вона. За її словами, серед затриманих - колишній лідер молодіжного "Яблука" Ілля Яшин, лідери руху "Ми" Роман Доброхотов і Роман Ляскін. "Усі вони є кандидатами в депутати Московської думи", - сказала Шоріна.

"Затримання було проведене вкрай брутально, на наших активістів буквально налетіли омонівці, коли ми вже згортали прапори", - заявила вона.