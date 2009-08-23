Одного загиблого знайшли на місці пожежі на нафтостанції в Росії

За уточненими даними, одна людина загинула, ще п`ятеро постраждали при пожежі на нафтостанції в Ханти-Мансійському автономному окрузі, де горять три резервуари з нафтою, повідомив РІА “Новости” представник Уральського регіонального центру МНС Росії.

"На місці події знайдений загиблий", - сказав співрозмовник.

За останніми даними, постраждали в результаті пожежі п`ятеро людей, один з них відмовився від госпіталізації, четверо - в лікарні.

Пожежа виникла у суботу в 17.05 мск на перекачувальній нафтовій станції "Канда" в Ханти-Мансійському автономному окрузі. Від удару блискавки спалахнув резервуар з нафтою номер 7 об`ємом 20 тисяч кубометрів, потім вогонь перекинувся на резервуари номер 5 і 8. На станції всього вісім резервуарів, з них два порожніх.