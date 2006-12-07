Буш визнав необхідність змінити політику в Іраку

Президент США Джордж БУШ визнав необхідність змінити американську політику в Іраку.

Як передає радіо «Свобода», виступаючи після переговорів у Вашингтоні з прем`єр-міністром Великої Британії Тоні БЛЕРОМ, Дж.БУШ назвав гідними серйозного вивчення рекомендації впливової американської комісії, яка порадила поміняти дипломатичний і військовий підходи до вирішення іракської проблеми.

За словами Дж.БУША, успіх в Іраку залежить від перемоги над екстремістами у всьому близькосхідному регіоні.