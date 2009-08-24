Більшість німців чекають зміни уряду

Більшість німців вважають, що після виборів у Німечині зміниться уряд, втім, федеральним канцлером залишиться Ангела Меркель.

Більшість німців чекають зміни складу уряду після виборів в бундестаг 27 вересня.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Emnid на замовлення газети Bild am Sonntag, 54 відсотки німців вважають, що після виборів в ФРН буде сформований уряд з членів ХДС/ХСС і Вільної демократичної партії – так звана "чорно-жовта коаліція"...

Лише 23 відсотки опитаних вірять у збереження нині правлячої "великої коаліції". І лише 9 відсотків вважають, що буде сформована "коаліція-світлофор" у складі СДПН, ВДП і "зелених".

Німці також вважають, що шанси на перемогу у соціал-демократів та їх кандидата у федеральні канцлери Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier) вельми низькі. Близько двох третин опитаних упевнені в тому, що СДПН не вдасться одержати більше 30 відсотків голосів. З цим погоджується і більшість електорату самих соціал-демократів (54 відсотки).

Лише 12 відсотків респондентів вірять у те, що Штайнмайєр зможе стати наступним федеральним канцлером. 81 відсоток переконаний у тому, що нинішній канцлер Ангела Меркель (ХДС) залишиться на другий термін.

Водночас, попри очікувану перемогу Меркель, переважна більшість німців не вірять у тріумф блоку ХДС/ХСС. Дві третини опитаних вважають, що християнським партіям не вдасться здійснити свою мету і набрати більше 40 відсотків голосів.

Deutsche Welle