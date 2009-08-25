Президент французької Coca-Cola вкоротив собі віку

Глава французького підрозділу Coca-Cola Entreprise Жан-Пьєр Багар покінчив життя самогубством, повідомляє у вівторок агентство Франс Прес з посиланням на заяву представників компанії. За словами представників Coca-Cola Entreprise, Жан-пьер Багар вирішив "розлучитися з життям". Він був виявлений у понеділок вранці в місті Экс-ан-Прованс департаменту Буш-дю-Рон. Причини самогубства президента французького філіалу Coca-Cola Enterprises Inc. поки не повідомляються.

РІА новості