На авіашоу в Польщі загинув один з керівників ВПС Білорусі

Попередня версія катастрофи білоруського винищувача на авіаційному шоу в Польщі - попадання птаха у повітрязабірник двигуна, повідомили в прес-службі Міноборони Білорусі.

Як передає РІА “Новости”, за інформацією співрозмовника агентства, аварія сталася під час виконання фігур вищого пілотажу: багатофункціональний винищувач Су-27 почав втрачати висоту.

Обидва пілоти загинули. Олександр Морфицький був заступником командувача Західним оперативно-тактичним командуванням ВПС і військ ППО Білорусі, Олександр Журавлевич - заступником командира 61-й винищувальної авіабази Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі також повідомило, що остаточна версія катастрофи буде повідомлена після дослідження "чорної скриньки".

Білоруські льотчики брали участь в 11-му міжнародному авіашоу, яке проходить на військовому аеродромі в місті Радом за сотню кілометрів на південь від Варшави. Щорічно захід відвідують близько 200 тисяч глядачів.

Як стверджують численні свідки - глядачі авіашоу - винищувач різко пішов униз над дахами будинків, а льотчики не встигли катапультуватися, оскільки намагалися відвести літак подалі від населеного пункта.