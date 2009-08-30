Ізраїль завдав авіаудару по підземних тунелях

Ізраїльські ВВС завдали авіаудару по одному з підземних тунелів, розташованих у секторі Газа, передає Reuters. Безпосередньою метою удару з`явився невеликий будинок за 1,5 км від кордону з Єгиптом, в якому і був вхід до тунелю.

За заявою ізраїльських військових, авіаційний удар був завданий у відповідь на обстріл півдня країни з боку сектора Газа, ціль була уражена.

Підземні тунелі, прориті між територіями сектора Газа і Єгиптом, використовуються палестинцями для нелегальної доставки зброї, боєприпасів, а також продовольства і предметів першої необхідності.

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