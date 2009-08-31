Cербський парламент різко збільшив штрафи "за наклеп у ЗМІ"

Парламент Сербії сьогодні більшістю голосів прийняв запропоновані урядом поправки до закону про ЗМІ.

Як передає ІТАР-ТАСС, поправки підтримали 125 із 225 присутніх у пленарному залі депутатів, здебільшого з правлячої демократичної коаліції. «Проти» голосували представники Демократичної партії Сербії, очолюваної екс-прем`єром Воїславом КОШТУНИЦЕЮ, і депутати Сербської передової партії - провідної опозиційної сили країни. Останні на знак протесту проти ухвалення поправок залишили зал засідань. Соцпартія, яка входить у владу, від голосування утрималася.

Відтепер штрафи за публікації, розцінені судом як такі, що містять наклеп чи порушують чиїсь громадянські права, підвищуються мінімум у 20 і максимум у 50 разів. Якщо досі за такі «помилки» суди призначали штраф у розмірі від 10 тис. до 1 млн. сербських динарів (приблизно від ?100 до ?10 тисяч), то зараз виданню в таких випадках доведеться заплатити від 200 тис. до 20 млн. динарів (від ?20 тисяч до ?200 тисяч).