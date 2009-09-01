«Група мудреців» засіла за нову концепцію НАТО

Так звана «Група мудреців» на чолі з колишнім держсекретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ цього тижня розпочала роботу над новою стратегічною концепцією НАТО, передає РІА «Новости».

На квітневому ювілейному саміті НАТО лідери 28 країн - членів цього найбільшого військово-політичного блоку доручили новому генсекові НАТО Андерсу фог РАСМУССЕНУ забезпечити розробку концепту стратегії альянсу до чергової натовської зустріч у верхах, яка, як очікується, відбудеться наприкінці 2010 року.

Формально процес роботи над документом було запущено 7 липня в Брюсселі на ініційованій НАТО представницькій міжнародній конференції з міжнародної безпеки.

Нова стратегічна концепція НАТО замінить колишню, прийняту в 1999 році, і, як очікується, враховуватиме такі нові загрози міжнародній безпеці, як піратство і переривання постачань енергоносіїв.

Закласти основу нового концепту доручено "12 мудрецям" на чолі з М.ОЛБРАЙТ, чиїм заступником визначено колишнього керівника компанії Royal Dutch Shell голландця Йєрун ван дер ВЕЄРА. До складу експертної групи увійшли представники дипломатичного й наукового співтовариств Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Туреччини, Іспанії, Польщі, Латвії й Греції.

Новий генсек НАТО повідомив раніше, що розробка нової стратегічної концепції НАТО супроводжуватиметься "публічними консультаціями", зокрема, через інтернет-сайт альянсу.