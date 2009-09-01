У Росії заявляють, що Польща перед війною планувала розчленування СРСР

Польське керівництво, що перебувало при владі напередодні Другої світової війни, планувало розчленування і знищення Радянського Союзу, і з цією метою розпалювало сепаратизм на Кавказі, в Україні та в Середній Азії.

Про це свідчать архівні матеріали, які розсекретила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, передає РІА “Новости”.

За даними СЗР, підбірка польських архівних документів, що опинилася в її розпорядженні, краща, ніж у нинішнього керівництва Польщі.

"Серед розсекречених матеріалів є документи польського Генштабу, які свідчать про те, що в цій структурі було створено спеціальний підрозділ з роботи з національними меншинами на території СРСР", - розповів укладач збірника розсекречених документів "Секрети польської політики. 1935-1945 роки" генерал-майор СЗР Лев СОЦКОВ.

За його словами, головними завданнями, які ставив Генштаб Польщі в роботі проти СРСР, були дестабілізація обстановки в Україні, в Поволжі і на Кавказі, а також розчленування і знищення Радянського Союзу. З цією метою, розповів генерал, спецслужби Польщі створили організацію під назвою "Прометей" зі штаб-квартирою в Парижі, яка керувалася з Варшави.

Він додав, що у радянської розвідки в передвоєнні роки у Варшаві були гарні агентурні позиції, що дозволяло СРСР одержувати інформацію з польського МЗС і документи польського Генштабу. Таким чином, великий пакет таких документів опинився в радянських архівах.

За припущенням Л.СОЦКОВ, нинішнє польське керівництво не має в своєму розпорядженні подібних документів, оскільки нацисти в роки війни вивезли всі польські архіви. Подібні документи, вважає він, можуть бути у США або Англії.

"Думаю, що полякам треба радіти, що ми надаємо можливість ознайомитися з цими документами", - додав Л.СОЦКОВ.

До збірника СЗР Росії увійшли документи, пов`язані з польсько-британськими відносинами, про переговори Германа Герінга з польським керівництвом під час його візиту до Варшави, записи бесід представників МЗС Польщі із зарубіжними колегами, записка Сталіну про документи МЗС Польщі, шифротелеграми польських диппредставництв, документи польського Генштабу про розвідувальну роботу проти СРСР, записи бесід польського посла в Лісабоні з прем`єр-міністром Португалії Салазаром, Герінга - з маршалом Рідз-Сміглі.

Серед розсекречених російською стороною документів також спецповідомлення про роботу японської розвідки з українською еміграцією, інструкція командувачеві польською армією в СРСР (армія Андерса), витяги із секретного звіту польському емігрантському уряду, довідка про діяльність резидента польської розвідки в Лісабоні, зведення про дії польських посадовців в період Варшавського повстання і багато інших документів.

Всі ці документи, зазначають в Службі зовнішньої розвідки РФ, публікуються вперше. Їх обсяг майже 400 сторінок.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі сьогодні почалися заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни.

1 вересня на Вестерплате у Гданську планують прибути 20 глав урядів, серед яких прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН і німецький канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ. До Польщі також прибула глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО.

76% поляків, опитаних центром GFK Polonia, вважають, що В.ПУТІН в 70-ту річницю початку Другої світової війни в Гданську першого вересня повинен вибачитися перед польськими громадянами за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року.