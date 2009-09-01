Путін закликав європейські держави засудити свої домовленості з Гітлером

Прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН закликав європейські держави засудити досягнуті у 30-х роках XX століття домовленості з нацистською Німеччиною.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це В.ПУТІН заявив, виступаючи на заходах до 70-ї річниці початку Другої світової війни у Гданську.

В.ПУТІН серед причин початку Другої світової війни назвав «принизливий» для німців Версальський договір після Першої світової війни, поступки гітлерівській Німеччині, на які пішли європейські держави, а також спроби співпраці з нацистиським режимом.

«Тільки з 1934-го по 1939 рік для того, аби заспокоїти нацистів, з ними укладались пакти і договори. Вони не були прийнятними з моральної точки зору... Комбінація цих актів привела до початку Другої світової війни», - сказав В.ПУТІН.

Він зауважив, що російський парламент засудив пакт Молотова-Ріббентропа і російська сторона має право очікувати, що аналогічне рішення приймуть інші країни, які укладали договори про ненапад з Німеччиною.

В.ПУТІН також висловив сподівання, польсько-російські відносини будуть звільнені від «проблем минулого».