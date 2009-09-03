Польський мільярдер звинуватив Путіна у брехні

Голова російського уряду Володимир ПУТІН 1 вересня в Польщі оприлюднив неправдиву інформацію про Ямальський договір від 1993 року між Польщею і Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, з такою заявою виступив один з найбагатших поляків Олександр ГУДЗОВАТИЙ (минулого року він зайняв 9-е місце в рейтингу найбагатших поляків за версією журналу "Wprost" зі статком 1,3 млрд. дол.), що володіє акціями компанії Gas-trading, яка у свою чергу має акції компанії-оператора польської частини Ямальського газопроводу.

О.ГУДЗОВАТИЙ висловив думку, що В.ПУТІНА, який на прес-конференції у вівторок натякнув на корупцію при укладенні Ямальського договору, «ввели в оману».

Польський підприємець сказав, що йому не належать 4% акцій Europolgaz’а, як заявив на прес-конференції В.ПУТІН.

Він зазначив, що цим пакетом володіє Gas-trading, в якому він через компанію Bartimpex контролює 36,17%, а решта розподілені між PGNIG (польська національна нафтогазова компанія – УНІАН), фірмою "Газпрому" «Газекспорт» і ще двома міноритарними акціонерами.

Зокрема, за даними А.ГУДЗОВАТОГО, PGNIG зараз контролює 43,41% акцій цієї компанії, «Газекспорт» - 15,88% і по 2,27% німецька компанія Wintershall і польська Wкglokoks.

Польський мільярдер спростував інформацію, що «Газпром» побудував і співфінансував польську частину Ямальського газопроводу, зазначивши, що будували трубопровід польські фірми, а кошти надав банк (російський Сбербанк – УНІАН).

Він також пояснив входження третьої компанії в акціонери створюваного поляками і росіянами Europolgaz’а польським законодавством, яке вимагало для акціонерних товариств щонайменше трьох учасників.

Більш того, згідно із заявою А.ГУДЗОВАТОГО, ініціатором входження Gas-trading в акціонери Europolgaz’а була російська сторона.

А.ГУДЗОВАТИЙ також висловив здивування з приводу того, що глава польського уряду Дональд ТУСК, який був присутній на прес-конференції, на якій В.ПУТІН заявив про можливість корупції при укладанні Ямальського договір, не прокоментував цю заяву.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН, який 1 вересня в Гданську брав участь в заходах з нагоди 70-ї річниці початку Другої світової війни, на прес-конференції заявив про необхідність перевірити Ямальський договір на предмет корупції.

За його словами, підставою для цього є те, що «фізична особа з польського боку має 4%» компанії-оператора Ямальського газопроводу, незважаючи на домовленості, що акції фірми мають бути розподілені 50% на 50% між РФ і Польщею.

"У міжнародних договорах написано, що власність цієї системи має бути розподілена між Польщею і Росією 50% на 50%, а тут несподівано виявилось, що фізична особа з польського боку має 4%, хоча практично весь проект на 100% співфінансував "Газпром", - сказав В.ПУТІН.

Довідка УНІАН. За даними Gazeta Wyborcza, в 1993 році акціями Gas-Trading володіли пов`язана з «Газпромом» фірма "Газекспорт" (Росія) - 30% і зареєстрована в Німеччині Wintershall Erdgas Handelhaus (5%). Польська PGNiG мала 30%, компанія А.ГУДЗОВАТОГО Bartimpex - 25%. Ще 5% володіла фірма Wuglokoks.