Росія відкрила повітряний простір для американських військових літаків
19:33, 06 вересня 2009Світ
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4500 польотів на рік в Афганістан
Росія в неділю, 6 вересня, відкрила свій повітряний простір для американських літаків, які переправляють війська та озброєння до Афганістану.
"Починаючи з 6 вересня, ця угода дає нам ще одну опцію при виборі маршруту повітряних постачань", - сказав представник Пентагону агентству AFP. Він відмовився повідомити які-небудь подробиці.
На початку липня президенти США і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв скріпили підписами договір, що дозволяє Вашингтонові забезпечувати західні війська в Афганістані через Росію. Цей договір передбачає 4500 військових авіарейсів за рік.
Раніше Росія дозволяла США переправляти залізничним шляхом до Афганістану через свою територію тільки небойові військові матеріали.
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