Росія відкрила повітряний простір для американських військових літаків

Росія в неділю, 6 вересня, відкрила свій повітряний простір для американських літаків, які переправляють війська та озброєння до Афганістану.

"Починаючи з 6 вересня, ця угода дає нам ще одну опцію при виборі маршруту повітряних постачань", - сказав представник Пентагону агентству AFP. Він відмовився повідомити які-небудь подробиці.

На початку липня президенти США і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв скріпили підписами договір, що дозволяє Вашингтонові забезпечувати західні війська в Афганістані через Росію. Цей договір передбачає 4500 військових авіарейсів за рік.

Раніше Росія дозволяла США переправляти залізничним шляхом до Афганістану через свою територію тільки небойові військові матеріали.

Deutsche Welle