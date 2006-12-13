Слідство у справі Литвиненка зайшло не туди?

Президент німецького товариства з питань захисту від радіації Себастьян Пфлюгбайль переконаний, що розслідування справи про отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка йде помилковим шляхом.

На думку експерта з радіоактивних матеріалів, вбивці Литвиненка навмисно залишили сліди полонію в Лондоні і Гамбурзі, щоби "влаштувати спектакль" для правоохоронних органів.

"Якщо зберігати полоній в щільно закритій ємності, то його з легкістю можна транспортувати куди завгодно, не залишаючи слідів", - наводить слова Пфлюгбайля Deutsche Welle.

Втім, експерт не виключає, що вбивство могли організувати непрофесіонали, що не знали, як поводитися з цією радіоактивною речовиною.

Себастьян Пфлюгбайль також назвав маловірогідною версію про причетність російських спецслужб до отруєння Литвиненка. "Примітно, яким чином було здійснено злочин, - відзначив він. - Зазвичай секретних агентів навчають вбивати, не залишаючи слідів". При цьому він підкреслив, що отруєння полонієм є невиправдано витонченим способом вбивства. По словах Пфлюгбайля, на його пам`яті не було випадку, коли спецагенти використовували полоний для усунення кого б то не було.

Нагадаємо, що Олександр Литвиненко помер від отруєння полонієм 23 листопада. Незабаром в багатьох місцях в Лондоні були виявлені сліди забруднення полонієм. Крім того, сліди радіації були знайдені в Гамбурзі, де зупинявся що зустрічався з Литвиненком російський бізнесмен Дмитро Ковтун.

Правоохоронні органи Німеччини порушили проти Ковтуна кримінальну справу. Він підозрюється в незаконному ввезенні до Німеччини радіоактивних матеріалів.

Лента.ру