За Путіним вишукувалась черга (фото)

“Зоряні ляльки”, виставлені в приміщенні російської Державної Думи, наприкінці лютого розпродадуть на благодійному аукціоні. Стартова ціна кожної роботи (на виставці представлені як ляльки політиків, так і зроблені політиками ляльки) – 5 тисяч доларів. Це вартість одного кардіостимулятора для дітей з пороком серця.

Вести аукціон начебто погодилася Аніта Цой — її яскрава лялька, що зображає красуню, що сидить в позолоченій клітці, називається “Вільна жінка Сходу”.

А поки в очікуванні аукціону думці насолоджуються “несерйозним” доповненням до основної роботи і переказують один одному історії виникнення міні-шедеврів.

“Московському комсомольцю” організатори виставки повідали, що зірки естради і відомі політики – в авторах ляльок ходять Андрій Макаревич, Михайло Шуфутинській, Пилип Кіркоров, Артемій Троіцький, Борис Гребенщиков, Катерина Лахова, Михайло Швидкой - або відразу погоджувалися на пропозицію зробити ляльку своїми руками, або відразу відмовлялися, посилаючись на зайнятість.

Співак Михайло Шуфутинській, мало не вперше в житті ризикнув узяти в руки голку, щоб зібрати у буфи рукави на блузі своєї Пані, що грає в кішки-мишки. На очах у Пані чорна пов`язка, тому що Шуфутинській не вміє розфарбовувати очі.

Андрій Макаревич з сім`єю цілий тиждень «знущався» над своєю заготівкою для ляльки (усім видали однакові, тілесного кольору), але спорудив-таки чорношкіру “Королеву реггі”. Іграшковій зірці естради Макаревич презентував маленький гвінейський барабан з особистої колекції.

Професійні лялькарі проявили менше фантазії, але більше практичних навичок. Президент Росії Володимир Путін представлений на виставці в п`яти екземплярах, один з яких упевнено утримує пальму першості по числу охочих придбати іграшку.

За «президентом Путіном», в костюмі лижника, вишикувалася черга покупців, але автори ляльки, Марія і Володимир Ричкаль, за даними dp.ru, відмовилися продати її навіть за 50 тисяч доларів...

«Юний барабанщик» відобразив Єгора Гайдара ще до отруєння

Голову російського МНС Сергія Шойгу лялькар Олег Стрєльцов побачив в образі Атланта

Михайло Швидкой власноруч виготовив блондинку в стилі ретро: оксамитове плаття, чорнобура лисиця, недбало перекинута через руку.

“Фурцева!” — ахали мешканці Держдуми. Але виявилося, що це не хрущовський міністр культури, а Любов Орлова в ролі голлівудської кінозірки.

Мер Москви Юрій Лужков, як завжди, примудряється суміщати нарочиту простакуватість та легкий флер загадковості

Дорогий Леонід Ілліч, як і за життя, поза конкуренцією. Незабутній секретар Політбюро «під ялиночку» настільки привабливий, що абсолютно незрозуміло, чому черга покупців вишикувалася тільки за Путіним

Це – не наслідки загулу на уїкенд, а один з центральних експонатів виставки - "Пори року". Путін в чотирьох іпостасях відразу прямує на рибалку з відром і вудкою; до тещі на город з лопатою і саджанцями; виходить з лісу з кошиком консервації. І природно, в одній з найбільш традиційних своїх «аватар» - на лижній прогулянці. У валянках, вушанці і на лижах під триколор.

Фото РІА новости, Дни.ру