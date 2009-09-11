Путін: на виборах-2012 ми з Медведєвим не конкуруватимем

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що у них з чинним президентом Дмитром Медведєвим не буде конкуренції на виборах голови держави в 2012 році, як і в 2008-му, повідомив РІА "Новости" учасник клубу "Валдай", директор російських і азіатських програм Інституту світової безпеки (Вашингтон) Микола Злобін.

Путін у п`ятницю провів традиційну зустріч з учасниками Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", організованого в 2004 році РІА “Новости” спільно з Радою зовнішньої і оборонної політики (РЗОП), газетою The Moscow News, журналами "Россия в глобальной политике" і Russia Profile.

"На запитання, чи конкуруватимуть вони на виборах 2012 року, він (Путін) відповів зустрічним запитанням: "А ми хіба конкурували в 2008-му? Ось і в 12-му конкурувати не будемо. Ми домовимося, тому що ми люди однієї крові і одних політичних поглядів", - розповів Злобін.

Медведєв був обраний президентом на виборах у березні 2008 року і вступив на посаду 7 травня минулого року, змінивши на цій посаді Путіна, який вісім років очолював Росії. Президентські повноваження Медведєва закінчуються в травні 2012 року.

За словами політолога, Путін зазначив, що, коли підійде час, вони з Медведєвим "разом подумають", виходячи з реалій 2012 року, політичних планів, розкладу політичних сил, становища "Єдиної Росії".

"На мене справило найбільше враження, що Володимир Путін сказав, що він комфортабельно почувається з тим об`ємом влади, який має як голова уряду РФ. Він не конкурує в цьому з президентом Медведєвим", - сказав співрозмовник агентства.

"Уряд має величезні повноваження за Конституцією, а все інше - це питання особистих амбіцій, яких у нас один проти одного немає", - навів політолог слова Путіна.