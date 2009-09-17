США відмовилися від розміщення ПРО в Польщі і Чехії?

Делегація США, що знаходиться у Варшаві, завершила переговори щодо ПРО в МЗС Польщі, передає кореспондент "РИА Новости". Як повідомили у четвер чеські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело, президент США Барак Обама у четвер проінформував прем`єр-міністра Чехії Яна Фішера про відмову від розміщення на чеській території радара ПРО США. Сьогодні ж американська делегація повинна була офіційно проінформувати Варшаву про відмову від розміщення ракет ПРО США на польській території.

У переговорах з польського боку брав участь глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і шеф канцелярії президента Польщі Владислав Стасяк. Делегація США вже залишила будівлю МЗС Польщі. Від будь-яких коментарів члени американської делегації відмовилися. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також не став коментувати підсумки зустрічі з офіційною делегацією США. Глава МЗС Польщі сів в автомобіль і попрямував в канцелярію Дональда Туска, щоб особисто проінформувати прем`єр-міністра Польщі про підсумки зустрічі.

Проект створення системи національної протиракетної оборони активно просувала колишня адміністрація США. Адміністрація Джорджа Буша мала намір розмістити до 2013 року десять ракет-перехоплювачів в Польщі, а також радар в Чехії під приводом захисту від передбачуваної ракетної загрози з боку Ірану. Москва побоюється, що ці системи загрожуватимуть її безпеці. Питання ПРО залишався єдиною серйозною розбіжністю між Москвою і Вашингтоном після того, як Барак Обама зайняв Овальний кабінет. Про намір переглянути плани з розміщення в Європі систем ПРО Обама говорив ще в ході передвиборної кампанії.