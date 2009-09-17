США відправлять до берегів Європи кораблі з ракетами-перехоплювачами

США відправлять до берегів Європи кораблі, озброєні ракетами-перехоплювачами, повідомив глава Пентагону Роберт Гейтс.

"Зараз ми володіємо можливістю розвернути в Північній і Південній Європі мережу перехоплювачів морського базування, що забезпечить надійніший ракетний захист від погроз з боку Ірану чи інших", - сказав Гейтс на брифінгу у четвер. За його словами, застосування в системі ПРО елементів морського базування продиктовано бажанням її модернізувати і зробити ефективнішою. За його словами, наземні елементи ПРО розгортатимуться приблизно в 2015 році.

Заяви Гейтса суперечать зробленим раніше заявам представників Польщі і Чехії, що США зовсім відмовилися від розміщення ПРО в Східній Європі, зауважують РІА "Новости".