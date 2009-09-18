Генсек НАТО: Росія нам потрібна, як партнер

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН пропонує посилити відносини з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це генсек заявив сьогодні, виступаючи на форумі Центру Карнегі.

“НАТО хоче, щоб Росія була справжнім учасником європейської та міжнародної безпеки. Росія нам потрібна, як партнер”, - заявив він.

А.РАСМУССЕН зазначив, що в цьому контексті вважає за необхідне посилити діяльність Ради НАТО-ЄС.

Генсек НАТО заявив, що сьогодні Росія намагається впоратися з новою ситуацією в сфері безпеки, яка швидко змінюється.

“Для нас відкривається ідеальна можливість для співробітництва”, - сказав А.РАСМУССЕН.

У зв’язку з цим він висловив пропозицію використати Раду Росія-НАТО для того, щоб окреслити ті сфери, в яких інтереси НАТО та Росії сходяться.

“Я пропоную зробити спільний огляд загальних загроз та викликів. Нам потрібна спільна база”, - сказав генсек НАТО.

“Домовленості з проведення такого огляду нададуть Раді Росія-НАТО безпрецедентну політичну вагу, і дадуть можливість залишити наші розбіжності позаду”, - додав він.

А.РАСМУССЕН зазначив, що не всі розбіжності є наслідком непорозуміння між НАТО та Росією, а мають основоположний характер, а також можуть стати заручниками внутрішньої політики як Росії, так і окремих країн НАТО.

Разом з тим, генсек Північноатлантичного альянсу заявив, що за наявності політичної волі Росія та НАТО зможуть побудувати нові відносини.

А.РАСМУССЕН також зазначив, що нові пропозиції президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо нової архітектури безпеки, можуть і повинні також розглядатися в контексті співпраці НАТО та Росії, що може дати додаткову користь для їх реалізації.

Генсек НАТО звернув увагу також на те, що зараз Північноатлантичний альянс зайнявся розробкою нової стратегічної концепції організації. При цьому, за його словами, він намагатиметься зробити цей процес якомога більш відкритим.

“Я планую зробити цей процес найвідкритішим за всю історію НАТО, або будь-якої іншої організації”, - сказав А.РАСМУССЕН.

“Цей відкритий процес дає російський стратегічній спільноті зробити так, щоб її голос був почутий”, - додав він.